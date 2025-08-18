Bahnhofsbereich in Waiblingen: Auseinandersetzung mit Schreckschusspistolen – Polizei sucht Zeugen

1 Nach einer Auseinandersetzung suchte die Polizei in Waiblingen auch mit einem Hubschrauber nach den Beteiligten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Silas Stein

Nach einer Auseinandersetzung mit rund 20 Personen am Bahnhof in Waiblingen flüchteten die Beteiligten. Die Polizei fahndete an Montagabend zunächst erfolglos – und sucht nach Zeugen.











Link kopiert

Die Polizei hat die flüchtigen Personen, nach denen sie in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) infolge einer Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs gesucht hat, am Montagabend nicht mehr angetroffen. Das teilt sie am Dienstagmorgen mit – zusammen mit einem Zeugenaufruf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurden bei der Auseinandersetzung mehrere Schüsse aus Schreckschusspistolen abgegeben. Laut Hinweisen von Zeugen soll es sich bei den beteiligten Personen um circa 20 Jugendliche mit arabischem Erscheinungsbild gehandelt haben.

Anwohner hatten gegen 22 Uhr einen Streit im Bereich des Bahnhofs gemeldet. Die beteiligten Personen flüchteten laut der Polizei nach den Schüssen in unterschiedliche Richtungen. Die Fahndung lief im gesamten Stadtgebiet – unter anderem mit einem Hubschrauber. Die Polizei konnte die Flüchtigen jedoch nicht finden.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es bittet Zeugen des Vorfalls, die sich bisher noch nicht gemeldet haben, sich dringend sich unter der Telefonnummer 07151/95 04 22 zu melden.