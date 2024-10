Einsatz in Stuttgart-Süd: 20-Jährige bedroht Polizisten mit Messer – Beamter schießt auf Frau

1 Die Frau wurde durch den Schusswaffengebrauch des Polizisten verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Polizist hat in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einsatz in der Immenhofer Straße in Stuttgart-Süd eine 20 Jahre alte Frau angeschossen, nachdem diese die Beamten mit einem Messer bedroht hatte. Vorangegangen war offenbar ein Beziehungsstreit.

Wie die Polizei mitteilt, war die Polizei gegen Mitternacht wegen des Beziehungsstreits in ein Mehrfamilienhaus in die Immenhofer Straße gerufen worden. Als sich die Beamten im Treppenhaus befanden, trat plötzlich die 20-jährige Frau aus der Wohnung und soll die Einsatzkräfte mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin habe einer der Beamten die Frau angeschossen, wodurch die Frau zunächst lebensgefährlich verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht zwischenzeitlich nicht mehr. Ein weiterer Polizeibeamter wurde durch die Schussabgabe an der Hand verletzt.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart übernimmt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen. Dabei soll der Ablauf des Einsatzes rekonstruiert werden. Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Stuttgart sichern die Spuren am Ereignisort. Die Beamten suchen nun auch nach Zeugen und haben ihre Ermittlungen zu den Motiven der 20-Jährigen aufgenommen.