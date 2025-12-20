Großeinsatz in Stuttgart: Polizei evakuiert Hauptbahnhof – Fernverkehr eingestellt

1 Großeinsatz am Hauptbahnhof in Stuttgart: Die Polizei hat am Samstagabend den oberen Bereich bei den Fernzügen abgesperrt. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Aufgrund eines verdächtigen Gegenstands am Hauptbahnhof in Stuttgart hat die Polizei am Samstagabend die Bahnsteige an den Fernverkehrsgleisen geräumt. Was bisher bekannt ist.











Großeinsatz am Hauptbahnhof in Stuttgart: Die Polizei hat am Samstagabend sämtliche Bahnsteige entlang der Gleise des Fernverkehrs geräumt. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Grund: Gegen 19.30 Uhr sei ein verdächtiger Gegenstand gemeldet worden.

Rund eine Stunde später habe sich die Polizei dazu entschieden, die Bahnsteige an den Gleisen der Fernzüge zu räumen. Der Der Zugverkehr im oberen Teil des Bahnhofs wurde eingestellt, es durften keine Züge in den Kopfbahnhof einfahren. S-Bahnen und die Stadtbahnen seien von dem Einsatz nicht betroffen gewesen, sagte der Sprecher.

ICE muss Fahrt in Vaihingen unterbrechen

Gegen 21.30 Uhr war die Lage weiter unklar. „Die Maßnahmen laufen derzeit noch“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei zu diesem Zeitpunkt mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte der Sprecher.

Reisende berichteten unserer Redaktion aus einem ICE, der gegen 21 Uhr am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen die Fahrt unterbrechen musste. Per Lautsprecherdurchsage sei den Passagieren mitgeteilt worden, dass die Fahrt zum Hauptbahnhof aufgrund des Polizeieinsatzes derzeit nicht möglich sei.