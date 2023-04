Osterzeit in Stuttgart Auf den Spuren von Hasen und Kaninchen

Die Gaststätte Hasen, die Hasen in den Parks sowie in Wald und Flur, die Kaninchen als Zuchtobjekt und als Haustiere und was die Tierrechtler dazu sagen – auf den Spuren der mümmelnden Vierbeiner anlässlich der Osterfeiertage.