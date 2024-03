Einsatz in Stuttgart: Gasaustritt – Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus Wohnung

1 Die Feuerwehr hat in Stuttgart eine Frau aus ihrer Wohnung gerettet. Foto: Feuerwehr/Stuttgart

In Stuttgart-Wangen tritt in einem Mehrfamilienhaus Gas aus. Eine Bewohnerin wird bewusstlos. Die Feuerwehr kann die Frau in allerhöchster Not noch aus ihrer Wohnung retten.











Link kopiert

Das war wohl Rettung in höchster Not. Die Feuerwehr hat am Sonntagabend eine Frau aus einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Wangen gerettet, die durch das Einatmen von Kohlenstoffmonoxid bereits bewusstlos in ihrer Wohnung lag. Nach Informationen der Feuerwehr alarmierten Angehörigen gegen 19.50 Uhr die Rettungskräfte, nachdem die Bewohnerin weder auf Anrufe, noch auf klingeln und klopfen reagierte.

Als die Feuerwehr an der Wohnung in der Ebersbacher Straße eintraf, schlugen die Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte sofort Alarm. Die Einsatzkräfte verschafften sich daraufhin über ein Fenster Zugang zur Wohnung und brachten die bewusstlose Frau ins Freie. Dort wurde die Verletzte vom Rettungsdienst betreut und versorgt. Messspezialisten konnten feststellen, dass sich im Gebäude ein Mix aus Erdgas und Kohlenmonoxid ausgebreitet hatte. Grund dafür war wohl ein Defekt an der Heizungsanlage des Wohnblocks.

Polizei hat Ermittlungen übernommen

Weil auch in anderen Wohnungen des Hauses und in den Nachbargebäuden erhöhte Messwerte festgestellt wurden, wurden sechs weitere Personen und zwei Hunde vom Rettungsdienst untersucht – eine davon musste ins Krankenhaus. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Das farb- und geruchlose Kohlenmonoxid hindert den Körper an der Sauerstoffaufnahme. Bereits kleine Mengen können zu Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.