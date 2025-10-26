Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr rettet Schwerverletzten von Binnenschiff auf dem Neckar

1 Am Sonntagabend ist die Feuerwehr Stuttgart zu einem Einsatz auf dem Neckar ausgerückt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine schwer verletzte Person ist am Sonntag von der Feuerwehr Stuttgart von einem Binnenschiff auf dem Neckar gerettet worden. Für den Transport an Land kam ein Baukran zum Einsatz.











Die Feuerwehr Stuttgart hat am Sonntagabend eine schwer verletzte Person von einem Binnenschiff auf dem Neckar gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr rückten die Einsatzkräfte gegen 18.10 Uhr zu dem Schiff im Bereich der Rosensteinbrücke aus.

Auf dem Schiff fanden die Rettungskräfte eine schwer verletzte Person vor, die vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Um den Patienten sicher an Land zu bringen, forderte der Einsatzleiter die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr an.

Stuttgarter Feuerwehr birgt Schwerverletzten mit Baukran

Für die Bergung kam laut Feuerwehr ein Baukran zum Einsatz, der sich in unmittelbarer Nähe des Schiffs befand. Mithilfe einer Spezialtrage hoben die Einsatzkräfte die verletzte Person über den Kran an Land. Ein speziell ausgebildeter Höhenretter mit rettungsdienstlicher Qualifikation begleitete den Transport in der Luft.

An Land übernahm der Rettungsdienst den Patienten und brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Stuttgarter Klinik. Die Feuerwehr Stuttgart war mit 17 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Gegen 19.45 Uhr war der Einsatz beendet.