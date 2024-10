Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr muss Seniorin von Handschellen befreien

Einsatz in Stuttgart

1 Die Fräse muss ran in Stuttgart-Möhringen. Foto: Feuerwehr Stuttgart

So schnell wird man zu einer Gefangenen. Mit Sicherheit nichts Böses ahnte eine Seniorin aus Stuttgart am Montagvormittag. Beim Spielen mit ihrer Enkelin legte sich die Frau selbst Handschellen an. Und bemerkte erst danach, dass der Schlüssel nicht mehr aufzufinden ist. Bei den Öffnungsversuchen zogen sich die Handschellen immer weiter zu. Ein laut einem Feuerwehrsprecher offenbar sehr robustes Spielzeugmodell mutmaßlich aus dem Ausland.

Der Kampf um die Freiheit muss einige Stunden gedauert haben. Denn erst am Nachmittag erschien die Frau beim Polizeirevier Möhringen und bat dort um Hilfe. Die Beamten probierten alle Schlüssel durch, die sie auftreiben konnten. Es wollte jedoch keiner passen und es bestand auch sonst keine Möglichkeit, das Problem zu knacken. Also brauchten auch die Polizisten Hilfe – und alarmierten gegen 16.30 Uhr die Feuerwehr.

Verletzter Arm. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Die traf kurz darauf mit einem Spezialfahrzeug am Revier ein. Auf der Feuerwache 1 im Stuttgarter Süden ist das Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung stationiert. Die Besatzung kümmert sich nicht nur um Tür- und Aufzugsöffnungen oder Tierrettungen, sondern auch um kleine technische Hilfeleistungen.

Allerdings brauchten auch die beiden Spezialisten rund 20 Minuten, um das Spielzeugmodell zu öffnen. Dabei kamen zwei Zangen, ein Hammer, ein Meißel und sogar eine kleine Fräse zum Einsatz. Während den Fräsarbeiten wurde die Haut der Patientin mit einer ausrangierten Einsatzjacke geschützt.

Endlich besiegt. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Neben dem Stress und dem Schreck hatte die Seniorin auch körperliche Folgen zu beklagen: Bei der Patientin blieben starke Druckstellen an den Armgelenken zurück. Ansonsten blieb sie aber unverletzt, so die Feuerwehr, „und dankte den Einsatzkräften für ihre zurückerlangte Freiheit“.