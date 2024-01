Einsatz in Stuttgart: Feuerwehr löscht meterhohe Flammen zwischen zwei Wohnhäusern

Einsatz in Stuttgart

4 In Stuttgart-Ost haben zwischen zwei Wohngebäuden mehrere Mülltonnen gebrannt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In Stuttgart-Ost haben am späten Dienstagabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Mehrere Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar.











Mehrere brennende Mülltonnen zwischen zwei Wohnhäusern haben am Dienstagabend in Stuttgart-Ost für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Informationen der Feuerwehr gingen gegen 23.30 Uhr die ersten Notrufe ein – mehrere Personen meldeten den Brand in der Luisenstraße. Als die Einsatzkräfte den Brandort erreichten, schlugen die Flammen bereits bis ins dritte Obergeschoss der anliegenden Gebäude – eine Fensterscheibe war durch die Hitze schon geborsten.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigener Aussage schnell unter Kontrolle. Mehrere Menschen wurden von den Einsatzkräften ins Sichere gebracht – darunter auch mobilitätseingeschränkte Personen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. In einem Teil des Gebäudes mussten Teile des Daches geöffnet und Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Bewohner konnten laut Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz, an dem rund 70 Feuerwehrkräfte beteiligt waren, dauerte rund zwei Stunden. Die Brandursache und die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.