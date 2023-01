Dramatische Rettung in Stuttgart

1 Der Mann konnte auf Höhe des Theaterschiffes aus dem Neckar gerettet werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein Passant entdeckt am Morgen auf Höhe der Rosensteinbrücke ein Mann im Neckar. Es kommt zu dramatischen Szenen – am Ende kann der 32-Jährige gerettet werden.















Dramatische Szenen haben sich am Neujahrsmorgen im Neckar in Stuttgart abgespielt: Nach Angaben der Polizei sah ein Passant gegen 7 Uhr, wie ein Mann auf Höhe der Rosensteinbrücke im Wasser trieb – er wählte den Notruf.

Einsatzkräfte entdeckten den völlig entkräfteten 32-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe des Theaterschiffs. Umgehend eilten Rettungstaucher dem Mann zur Hilfe und zogen den völlig unterkühlten Mann mit vereinten Kräften zu einer in der Nähe gelegenen Treppe, wo er schließlich ans Ufer gebracht werden konnte. Nach dem sich dort ein Notarzt um den Mann gekümmert hatte, wurde er in eine Klinik gebracht.