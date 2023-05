1 Die Feuerwehr hatte am Mittwochmorgen in Stuttgart einiges zu tun (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank Sorge/IMAGO/Foto: Frank Sorge

Die Feuerwehr muss am Mittwochmorgen in Stuttgart wegen eines unklaren Geruchs mit zahlreichen Kräften ausrücken. Noch immer ist nicht klar, was die Hintergründe sind.















Link kopiert

Am Mittwoch gingen bei der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde starker Gasgeruch, der gegen 7.30 Uhr zunächst in der Hafenbahnstraße wahrgenommen wurde, im Lauf des Vormittags dann auch in Teilen von Obertürkheim, Uhlbach und dem Stuttgarter Hafen. Umgehend rückten Feuerwehr und Energieversorger in das betroffene Gebiet aus, erste Messungen zeigten jedoch keine erhöhten Werte. Und das, obwohl sich weitere Personen per Notruf meldeten. „Auch die Einsatzkräfte haben den merkwürdigen Geruch phasenweise wahrgenommen, ihn aber nicht zuordnen können“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Branddirektion.

Daraufhin habe man umfangreiche Messungen durchgeführt, unter anderem fuhren sie mit einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr die gemeldeten Adressen und vordefinierte Messpunkte ab. Auch diese Messfahrten verliefen unauffällig. „Bei ausströmendem Gas hätten die Geräte angeschlagen“, so Anand. Parallel sei mit Industriebetrieben im Hafen abgestimmt worden, ob der Geruch von dort stammen könnte. „Auch diese Maßnahme verlief ergebnislos.“ Gegen Mittag war die Luft wieder rein, dementsprechend wurde der Einsatz beendet. Woher der Geruch kam, konnte letztlich nicht aufgeklärt werden.