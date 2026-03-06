Einsatz in Steinenbronn: Betrunkener Radler belästigt Passanten und droht Polizisten mit dem Tod

1 Der Festgenommene muss gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein 53-Jähriger pöbelt in Steinenbronn Passanten an. Selbst gegenüber der Polizei verhält sich der Mann äußerst aggressiv und wird festgenommen.











Link kopiert

Mit einem äußerst aggressiven 53-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen am Donnerstag gegen 18.10 Uhr in Steinenbronn zu tun. Die Polizei war zunächst verständigt worden, da ein offenbar alkoholisierter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeppelinstraße herumschrie, Passanten belästigte und mit einem Fahrrad herumfuhr.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille. Da der aggressive 53-Jährige sich laut Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Der 53-Jährige beleidigte fortwährend die Einsatzkräfte und drohte ihnen mit dem Tod, heißt es im Polizeibericht. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Trunkenheit im Verkehr.