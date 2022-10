1 Sogar die Drehleiter war im Einsatz, um brennendes Essen auf dem Herd zu löschen Foto: SDMG// Dettenmeyer

Ein Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus in der Sindelfinger Sommerhofenstraße endet glimpflich.















Gegen 18 Uhr am Samstag ging bei der Feuerwehr in Sindelfinger der Alarm los: In einem Hochhaus in der Sommerhofenstraße wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Ein Löschzug rückte aus, um den Brand zu bekämpfen. Kurz nach Eintreffen am Einsatzort konnte die Feuerwehr die betroffene Wohnung ausfindig machen, musste sich aber gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen verschaffen, wie sie mitteilt: Die Tür wurde aufgebrochen. „Glücklicherweise war niemand in der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass Essen auf dem Herd angebrannt war“, schreiben die Blauröcke in ihrer Mitteilung.

Die Brandursache war schnell behoben, indem der Herd abgeschaltet wurde und das vergessene Essen entfernt. Daraufhin belüfteten die Einsatzkräfte die Wohnung, weitere Maßnahmen mussten die Brandbekämpfer laut Einsatzbericht nicht einsetzen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden. Wie teuer die aufgebrochene Wohnungstür den Eigentümer zu stehen kommt, ist nicht bekannt. Zur Sicherheit waren die Polizei sowie der Rettungsdienst ebenfalls vor Ort hinzugerufen worden. Ob der Wohnungseigentümer in der Zwischenzeit ausfindig gemacht werden konnte, ist nicht bekannt.