Einsatz in Schorndorf

1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Mithilfe. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Ein Schlagstock, eine zerstörte Autoscheibe, angeblich sollen sogar Schüsse gefallen sein – doch von den Beteiligten einer Auseinandersetzung fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.















Link kopiert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in Schorndorf sucht die Polizei nach Beteiligten – und nach Zeugen. Am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr hatten Anwohner im Bereich des Bahnhofs in Richtung Innenstadt Streitigkeiten wahrgenommen und riefen die Polizei. Mutmaßlich war es dort zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zumindest deutet darauf die Spurenlage hin: Die Polizei fand einen Schlagstock und Splitter, die von einer Autoscheibe stammen könnten. Zeugen wollen zudem sogar Schüsse gehört haben – dies konnte die Polizei allerdings bislang nicht anhand von Spuren bestätigen. Die Beteiligten hatten sich beim Eintreffen der Polizei schon aus dem Staub gemacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 71 81 / 20 40 zu melden.