Einsatz in Schorndorf: Brand in Mehrfamilienhaus – zwei Personen schwer verletzt

1 Die Feuerwehr in Schorndorf musste zu einem nächtlichen Einsatz ausrücken (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/dpa

Dichter Rauch zieht am Montagmorgen durch ein Wohnhaus in Schorndorf: Gegen 1.35 Uhr bricht in der Vorstadtstraße ein Feuer aus, zwei Menschen kommen schwer verletzt ins Krankenhaus.











Starke Rauchentwicklung hat am frühen Montagmorgen einen Feuerwehreinsatz in der Vorstadtstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache innerhalb einer Wohnung zu einem Brandausbruch. Alle Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden der 52 Jahre alte Bewohner der betroffenen Wohnung sowie eine 48-jährige Hausbewohnerin durch das Einatmen von Rauchgasen schwer verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben blieb das Gebäude bis auf die Brandwohnung weiterhin bewohnbar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Schorndorf war mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.