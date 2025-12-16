1 Der Brand in einer Trafostation in Nellingen hat die Feuerwehr am Dienstagmittag beschäftigt. (Symbolfoto) Foto: Weißbrod

Ein Feuerwehreinsatz hat am Dienstagmittag in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.











Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagvormittag zum Brand einer Trafostation in die Denkendorfer Straße nach Nellingen beordert worden. Der Einsatz sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Nach Mitteilung der Polizei hatte ein Zeuge gegen 11.30 Uhr den Brand entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Um das Feuer löschen zu können, wurde der Strom abgeschaltet. Wegen des Einsatzes, an dem 37 Feuerwehrleute beteiligt waren, musste der Bereich der sogenannten Drechslerkreuzung komplett gesperrt werden. Zudem fiel der Strom an der Lichtzeichenanlage aus. Erst nach rund eineinhalb Stunden konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Schaden an der Ampel konnte durch den Stromversorger behoben werden.

Als Brandursache kommt laut der Polizei ein technischer Defekt in Betracht. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens wurden nicht gemacht.