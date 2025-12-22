Einsatz in Ostfildern: Polizei muss mehrfach wegen renitenter Frau anrücken

1 Eine renitente Frau hat die Polizei am Sonntagnachmittag auf Trab gehalten. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Weil sie Passanten angegangen und Gegenstände auf die Straße geworfen hat, musste die Polizei eine Frau am Sonntagnachmittag in den Arrest bringen.











Wiederholt musste die Polizei am Sonntagnachmittag in der Richard-Wagner-Straße in Nellingen anrücken, um eine renitente Frau in die Schranken zu weisen. Passanten hatten die Beamten mehrfach gerufen, weil die Frau dort lediglich mit Unterwäsche bekleidet unterwegs gewesen sei und Personen auf der Straße angesprochen und belästigt habe, heißt es im Polizeibericht.

Zunächst war es den weiteren Angaben zufolge tatsächlich gelungen, die Frau zu beruhigen und ihr das Versprechen abzunehmen, dass sie sich nun angemessen verhalten werde. Doch gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen, dass die Frau Gegenstände auf die Straße werfe. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen sie schließlich in Gewahrsam und brachten sie zur Beruhigung in den Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt.