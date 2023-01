1 Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dann in eine Psychiatrie gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Johannes Neudecker

In Nürtingen ist am Samstag die Polizei alarmiert worden, weil ein mit zwei Messern bewaffneter Mann durch die Straßen ging. Mehrere Streifenwagen rückten aus.















Mehrere Streifenwagen sind am Samstag in Nürtingen ausgerückt, weil Zeugen der Polizei gemeldet hatten, dass ein Mann mit zwei Messern in den Händen durch die Neuffener Straße gehe und herumschreie. Kurz nach 13 Uhr fuhren die Einsatzwagen los – und schon bald fanden die Polizisten den 26-Jährigen in einem angrenzenden Wohngebiet. Als sie ihn festnahmen, wobei der polizeibekannte Mann erheblichen Widerstand geleistet habe, und ihn durchsuchten, fanden sie in seiner Kleidung versteckt die zwei Messer.

Eines davon soll er nach Angaben der Polizei kurz zuvor noch einem zehnjährigen Kind gezeigt haben, das ihm begegnet war. Bedroht hat er es aber offenbar nicht. Ob der Mann andere Passanten bedroht hat, ist unbekannt. Allerdings hat er laut Polizei sein Zimmer in einem nahe gelegenen Wohnheim verwüstet. Nachdem die polizeilichen Formalitäten erledigt waren, wurde der 26-Jährige in eine Psychiatrie eingeliefert. Die Polizei sucht weitere Personen, die etwas zu dem Vorfall sagen können oder gar bedroht wurden. Das Nürtinger Revier ist unter der Nummer 0 70 22 / 92 24 0 zu erreichen.