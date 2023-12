Einsatz in Neuhausen: Polizei eskortiert schwangere Frau ins Krankenhaus

1 Die Polizei eskortierte die werdenden Eltern mit Blaulicht in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

In Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) haben am Mittwochabend Polizeibeamte eine Frau in den Wehen mit Blaulicht in eine Klinik begleitet.











Link kopiert

Am Mittwoch haben Polizeibeamte in Neuhausen (Kreis Esslingen) eine Frau in den Wehen in eine Klinik gefahren. Wie ein Sprecher berichtet, hatte ein Autofahrer die Polizisten am späten Abend angesprochen und um Hilfe gebeten.

Seine Frau befinde sich in den Wehen, diese träten bereits in kurzen Abständen auf. Nach einem kurzen Anruf in der vorgesehenen Klinik eskortierte der Streifenwagen die werdenden Eltern mit Blaulicht aus der Kirchstraße dorthin. An der Einfahrt der Notaufnahme wurden die beiden dann von bereits wartendem Personal empfangen.

Auf Nachfrage teilte die Geburtsklinik in den Morgenstunden mit, „dass der neue Erdenbewohner bislang doch noch nicht bereit dazu war, so schnell das Licht der Welt erblicken zu wollen“, berichtet der Polizeisprecher.