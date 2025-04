Einsatz in Kirchheim: Frau zündet eigene Wohnung an – Feuerwehr rettet sie vom Balkon

1 Die Feuerwehr rettete die Frau vom Balkon der brennenden Wohnung. (Symbolfoto) Foto: / Eibner-Pressefoto

In Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch eine 46-Jährige in ihrer eigenen Wohnung mehrere Gegenstände angezündet. Das Feuer griff auf den Boden über und es entstand starker Rauch. Die Feuerwehr konnte die Frau leicht verletzt vom Balkon retten.











Eine Frau hat am Mittwochnachmittag in Kirchheim-Jesingen (Kreis Esslingen) offenbar ihre Wohnung in Brand gesetzt. Gegen 14 Uhr hat sie in ihren eigenen vier Wänden verschiedene Gegenstände angezündet. Als sich dichter Rauch entwickelte und das Feuer auf den Boden übergriff, flüchtete die 46-Jährige auf den Balkon.

Die Feuerwehr Kirchheim rückte mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften an. Sie rettete die Frau vom Balkon und konnte den Brand rechtzeitig löschen. Das Polizeipräsidium Reutlingen ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht und anschließend wegen ihres psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik überwiesen. Laut Polizei zeigte sie auffälliges Verhalten. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen nicht zu Schaden. Die betroffenen Räume sind derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf rund 20.000 Euro.