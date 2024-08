Einsatz in Esslingen: Zwei Leichtverletzte nach Ausparkunfall in der Rennstraße

Zwei Leichtverletzte nach Ausparkunfall in der Rennstraße

Einsatz in Esslingen

1 Polizeieinsatz nach einem Unfall in der Esslinger Rennstraße. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Weil eine junge Frau laut Polizei ein heranfahrendes Auto beim Ausparken übersehen hat, ist es am Samstagmittag in der Rennstraße in der östlichen Esslinger Innenstadt zu einem Unfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.











In der Rennstraße in Esslingen ist es am Samstag während eines Ausparkmanövers zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 13.20 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto rückwärts aus einem Parkplatz und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 52-Jährigen.

Autos müssen abgeschleppt werden

Durch die folgende Kollision seien beide Frauen leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 14 000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.