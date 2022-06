1 Der Mann leistete erheblichen Widerstand, als die Polizei in in Gewahrsam nahm. Foto: picture alliance/dpa/Lino Mirgeler

Am Mittwochmorgen ist es auf einem Tankstellengelände in der Ulmer Straße in Esslingen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 28-Jähriger musste in eine Fachklinik eingeliefert werden.















Ein 28 Jahre alter Mann musste am frühen Mittwochmorgen in eine Fachklinik eingeliefert werden, nachdem er bei einem Polizeieinsatz um kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße in Esslingen für Aufsehen sorgte.

Der psychisch auffällige Mann war laut Polizeiangaben auf einem Tankstellengelände durch sein Verhalten einer Zeugin aufgefallen, die daraufhin die Polizei verständigte. Als er in Gewahrsam genommen wurde, um in eine Fachklinik gebracht zu werden, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dabei wurden drei der eingesetzten Beamten leicht verletzt.