Einsatz in Esslingen: Unbekannter bricht in Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannter bricht in Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Einsatz in Esslingen

1 Im Inneren des Schulgebäudes soll der Unbekannte mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein bislang Unbekannter bricht am Wochenende in eine Schule in Esslingen ein. Die Polizei ermittelt.











Ein noch Unbekannter ist von Samstag auf Sonntag in die Pliensauschule in Esslingen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach den Angaben der Beamten schlug der Täter in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und zwölf Uhr ein Fenster des Gebäudes in der Breitenstraße ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren soll er weitere Türen gewaltsam aufgebrochen und die Räume durchwühlt haben. Zudem habe er mehrere Büros verwüstet und dabei die Einrichtung beschädigt.

Ob etwas gestohlen wurde, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf circa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/399 033 0 zu melden.