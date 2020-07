5 In der Weiherstraße in Esslingen kam es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In einem Wohnhaus in der Esslinger Weiherstraße hat es in der Nacht einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Es wurde niemand verletzt.

Esslingen - Nach Angaben der Polizei hat es in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr einen Einsatz in der Weiherstraße in Esslingen gegeben. In einem Wohnhaus löste ein Feuermelder aufgrund einer Rauchentwicklung Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war Essen auf einem Herd die Ursache für den Rauch. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Zwei Bewohner des Hauses konnten nach dem Einsatz wieder in das Wohnhaus zurück.