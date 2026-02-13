Einsatz in Deizisau: 11.000 Liter Natronlauge ausgelaufen – Feuerwehr rückt mit Gefahrgutzug aus

9 Die Feuerwehr rückte mit spezieller Schutzausrüstung an. Foto: SDMG

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) mit größerem Aufgebot zu einem Unternehmen ausgerückt. Dort waren größere Mengen Lauge ausgelaufen.











Link kopiert

Ausgelaufene Lauge hat am Donnerstagabend in Deizisau für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilt, waren in einem Unternehmen in der Plochinger Straße rund 11.000 Liter Natronlauge ausgelaufen.

Den Angaben zufolge löste gegen 22.30 Uhr ein Brandalarm aus und setzte die Rettungskette in Gang. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass in einem Verladebereich Natronlauge ausgetreten war. Wegen der großen Menge des Stoffs wurde daraufhin auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen alarmiert.

Mit insgesamt etwa 70 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen konnten die Feuerwehren die 11.000 Liter der Lauge zunächst auffangen und später in geeignete Behältnisse umpumpen. Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Auch in die Umwelt sei nichts gelangt. Warum die Flüssigkeit, die zur Reinigung und Sterilisation verwendet wird, ausgelaufen war, ist noch unklar.