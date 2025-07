Einsatz in Bad Cannstatt: Fliegerbombe entdeckt: Evakuierung betrifft 6000 Menschen

1 Fachleute des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchen die Fundstelle. Foto: Sebastian Steegmüller

In Stuttgart-Birkenäcker läuft ein großer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst: Eine Fliegerbombe muss entschärft und geborgen werden.











Absperrbänder, Warndreiecke und eine große Anzahl Einsatzfahrzeuge prägen am Donnerstagnachmittag das Bild im Bereich der Wetzlarer Straße. Im zu Bad Cannstatt gehörenden Stadtteil Birkenäcker hat ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten einen gefährlichen Gegenstand entdeckt. Er legte am frühen Nachmittag einen mutmaßlichen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Die Baustelle wurde umgehend stillgelegt und das Gelände abgesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an. Die Polizei bestätigt wenig später: Es handelt sich tatsächlich um eine Fliegerbombe. Nach einer ersten Sichtung stellen die Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienst fest, dass die 500 Kilo schwere Bombe an Ort und Stelle entschärft werden muss.

Eine Fliegerbombe muss in Stuttgart-Birkenäcker entschärft werden. Es läuft ein Großeinsatz. Foto: Sebastian Steegmüller

Als nächstes wurde am Nachmittag ein Sicherheitsradius definiert. Das ist eine übliche Sicherheitsmaßnahme bei Funden von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Für den Fall, dass es zu einer Detonation oder einer kontrollierten Sprengung kommt, soll niemand im Gefahrenkreis sein, in dem Splitter fliegen können. Im Fall der Bombe im Stadtteil Birkenäcker ist dies ein Radius von 500 Metern um die Fundstelle. Betroffen von der Evakuierung sind rund 6000 Personen, sagt die Polizeisprecherin Charlotte Weller. Einen Zeitpunkt, bis wann die Evakuierung des Wohngebiets, des angrenzenden Industriegebiets und des Naherholungsgebiets im Sicherheitsradius abgeschlossen sein wird, stehe noch nicht fest.

Die Baustelle, auf der die Bombe beim Baggern entdeckt wurde, ist nahe der Einmündung der Wetzlarer Straße in die Darmstädter Straße.

Der Einsatz wird auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr haben: Wenn die Evakuierung abgeschlossen ist und die Entschärfung beginnt, wird dieser gestoppt. Davon betroffen sind die Stadtbahnlinie U12 und mehrere Buslinien.

Stadt richtet Anlaufstelle und Hotline für Bürgerinnen und Bürger ein

Für Personen aus dem Sicherheitsbereich, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, wurde eine Unterkunft organisiert: Sie können in die Sporthalle der Carl-Benz-Schule auf dem Hallschlag (Weckherlinstraße 8) kommen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreut die Menschen dort. Sollte jemand medizinische Hilfe benötigen, bietet das Robert-Bosch-Krankenhaus Unterstützung an. Die Stadt Stuttgart hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Telefon 0711/21 69 19 11 beim Amt für öffentliche Ordnung zu erreichen.