Einsatz in Bad Cannstatt: 17-Jähriger raubt 13-Jährigen aus und zückt dabei Messer

Einsatz in Bad Cannstatt

Der Vorfall ereignete sich in Bad Cannstatt in der Nähe eines Spielplatzes.

In der Nähe eines Spielplatzes hat ein 17-Jähriger einen 13-Jährigen ausgeraubt. Dabei soll der Tatverdächtige auch ein Messer gezückt haben. Die Polizei nahm ihn fest.











Die Polizei hat am Montag einen 17-Jährigen festgenommen, der in der Nähe eines Spielplatzes in Stuttgart-Bad Cannstatt im Beisein von drei weiteren Personen im Alter von 14, 17 und 18 Jahren einen 13-Jährigen überfallen haben soll.

Die vier Jugendlichen sollen den Jungen nach Informationen der Polizei an der Straße in den Wannenäckern zu sich gerufen und aufgefordert haben, sein Geld auszuhändigen. Nachdem der Jugendliche angab, kein Geld dabei zu haben, soll der 17-Jährige die Hosen- und Jackentasche des 13-Jährigen und seine Schultasche durchsucht haben. Dabei soll er auch fünf Euro aus dem Geldbeutel des Opfers genommen haben.

Anschließend soll der 17-Jährige ein Messer gezückt und in Richtung des Jungen gehalten haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (071189905778).