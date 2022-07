1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 32-Jähriger soll seinen Mitbewohner in Aichtal (Kreis Esslingen) offenbar angegangen haben. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.















Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Montag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Uferstraße in Aichtal ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 32-Jähriger seinen 27 Jahre alten Mitbewohner gegen 23.45 Uhr offenbar angegangen und an der Hand verletzt. Dabei soll nach den Angaben auch eine Stange zum Einsatz gekommen sein. Der 27-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.