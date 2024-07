Einsatz im Stuttgarter Schlossgarten: Polizei rettet Schildkröte vor Autos

1 Die Schildkröte wurde nach ihrem gefährlichen Ausflug ins Foto: Polizei Stuttgart/FB

Tierischer Einsatz im Schlossgarten: Eine Schildkröte will über die Straße gehen. Zu ihrem Glück ist eine Polizeistreife in der Nähe, die rettend eingreift.











Eine Schildkröte hat zwar einen Schutzpanzer, der sie gegen natürliche Feinde wappnet. Autos gehören jedoch nicht dazu. Entsprechend groß war die Aufregung, als am Montag eine Schildkröte entdeckt wurde, die bereits die Straße Am Schlossgarten überquert hatte. Sie habe sich dann angeschickt, auch noch über die viel befahrene Cannstatter Straße zu krabbeln, meldet die Polizei auf ihrer Facebookseite und ihrem Instagramkanal.

Die Schildkröte wird zurück in den Park gebracht

Ein Glück für die Schildkröte: In der Nähe im Mittleren Schlossgarten war gerade eine Streife der Stuttgarter Polizei im Einsatz. Die Beamten zogen Handschuhe an, schnappten sich das Tier und trugen es zurück in den Park. Beim Bonatz-See – das ist der große See, an dem das Café Nil liegt – setzten sie das Tier aus. Spaßhaft verkündet die Polizei dann noch, man habe ein „verkehrserzieherisches Gespräch“ geführt.