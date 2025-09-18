Einsatz im Kreis Böblingen: Rauchentwicklung ruft Feuerwehr in Sindelfingen auf den Plan

5 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund von Rauchentwicklung ist es am Donnerstagabend in Sindelfingen gekommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Gebäude in der Innenstadt.











Aufgrund von Rauchentwicklung musste die Feuerwehr in Sindelfingen (Kreis Böblingen) am Donnerstagabend zu einem Gebäude in der Innenstadt ausrücken.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, wurde gegen 19.19 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. „Die Feuerwehr hat die Räumlichkeiten vor Ort gelüftet“, so der Polizeisprecher. Kurz vor 20 Uhr war der Einsatz schließlich beendet.

Ursache für Rauchentwicklung bislang unbekannt

Angaben zur Ursache der Rauchentwicklung machte die Polizei bislang nicht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.