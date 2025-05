Einsatz der Rettungskräfte: Verpuffung im Keller eines Wohnhauses in Aichwald verursacht Rauch

Verpuffung im Keller eines Wohnhauses in Aichwald verursacht Rauch

1 De Feuerwehr war ebenfalls ausgerückt, musste aber nicht eingreifen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Vermutlich ein Fehler beim Anheizen einer Holzheizung hat am Sonntag in Aichwald (Kreis Esslingen) für starken Rauch in einem Einfamilienhaus gesorgt.











Am Sonntagabend hat dichter Rauch im Keller eines Einfamilienhauses in der Bergstraße in Aichwald für Unruhe gesorgt. Gegen 20 Uhr entdeckten die Bewohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Heizraum. Nach Angaben der Polizei kam es aber offenbar nicht zu einem offenen Feuer, weshalb die Feuerwehr nicht eingreifen musste.

Die Einsatzkräfte vor Ort vermuteten eine Verpuffung als Ursache. Diese könnte beim unsachgemäßen Aufheizen der Holzzentralheizung entstanden sein. Der Heizraum wurde durch starken Rußniederschlag erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.