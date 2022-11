Mann ohne Zugticket greift Polizisten an

Einsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Bundespolizei begleitete die Schwarzfahrer aus dem ICE. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Mittwochmorgen werden Beamte der Bundespolizei zu einem ICE am Stuttgarter Hauptbahnhof gerufen. Dort haben mehrere Reisende kein Ticket. Ein Schwarzfahrer zeigt sich besonders aggressiv.















Ein Schwarzfahrer hat sich am frühen Mittwochmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof (Stuttgart-Mitte) mit der Bundespolizei angelegt und muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. Die Beamten wurden gegen 4 Uhr zu einem ICE gerufen, in dem sich mehrere Reisende ohne Zugticket befanden. Das berichtet die Polizei.

Als die Einsatzkräfte am ICE eintrafen, waren noch zwei Fahrgäste ohne Ticket im Zug. Die Beamten führten die 34 und 27 Jahre alten Männer nach draußen. Am Bahnsteig wurde der 27-Jährige aber immer aggressiver und versuchte wieder zurück in den ICE zu gelangen. Dabei attackierte er einen Beamten auch körperlich, wonach die Einsatzkräfte ihn zu Boden brachten und fesselten.

Dem Beschuldigten droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung.