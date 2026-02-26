Einsatz am Stuttgarter Flughafen: Polizei räumt Teile des Flughafens – Flugverkehr eingeschränkt

1 Wegen des Polizeieinsatzes kommt es bei den Abflügen zu Abweichungen. Foto: privat

Ein Einsatz der Bundespolizei sorgt derzeit am Stuttgarter Flughafen für Einschränkungen im Flugverkehr. Was bislang bekannt ist.











Aktuell ist der Sicherheitsbereich am Stuttgarter Flughafen gesperrt. Grund sind polizeiliche Maßnahmen. Dadurch kommt es zu Einschränkungen im Flugverkehr.

Wie die Bundespolizei auf X (ehemals Twitter) berichtet, kam es am Vormittag zu dem Polizeieinsatz. Laut dem Stuttgarter Flughafen sind nur die Abflüge davon betroffen, bei den Ankünften komme es zu keinen Verzögerungen.

Zeugen zufolge sind etliche Polizeibeamte am Flughafen im Einsatz. Zu den Hintergründen des Polizeieinsatzes gibt es noch keine Informationen.