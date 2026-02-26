1 Etliche Fluggäste sind wegen des Polizeieinsatzes erstmal am Stuttgarter Flughafen gestrandet. Foto: privat

Ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen sorgt am Donnerstag für Aufregung. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen mit einem Liveblog.











Am Donnerstagvormittag kommt es zu einem Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen. Die Bundespolizei ist mit starken Kräften vor Ort. Aufgrund des Einsatzes musste der Sicherheitsbereich geräumt werden. Am Flughafen bilden sich lange Menschenschlangen.

Die aktuellen Entwicklungen begleiten wir in diesem Liveblog.

Alle Passagiere, die bereits in ein Flugzeug geboardet waren, mussten laut einer Flughafen-Sprecherin wieder zurück in den öffentlichen Bereich.