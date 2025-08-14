Einsätze in Stuttgart: Gaffer, Pöbler, Angreifer: Selbst die Oma mischt mit
1
Nicht nur an Silvester in Berlin müssen Einsatzkräfte gut auf sich aufpassen, wenn sie helfen wollen. Foto: dpa/Paul Zinken

Widerstand gegen Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst nimmt zu. In und um Stuttgart gibt es heftige Fälle. Die Staatsanwaltschaft greift durch. Es gibt nur ein Problem.

Der Fall vom Montagabend hat für großes Aufsehen gesorgt. Am Bahnhof Bad Cannstatt musste ein Regionalzug stehen bleiben, weil ein Fahrgast mutmaßlich einen Herzinfarkt erlitt. Während sein Begleiter und andere Fahrgäste ihn auf den Bahnsteig brachten und Erste Hilfe leisteten, bis die Rettungskräfte eintrafen, reagierten andere nicht so fürsorglich. Sie beschwerten sich, weil sie aussteigen mussten und der Bahnsteig vorübergehend geräumt wurde. Einige pöbelten, manche griffen gar zum Handy und filmten den Kampf ums Überleben. Die Bundespolizei musste mehrere Platzverweise erteilen und Leute dazu bringen, unter ihrer Aufsicht die Videos zu löschen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.