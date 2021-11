4 Mario Mayer und seine Frau Nicole wurden für ihr Engagement vom Branchenmagazin Heimtex-Star zum Fachhändler des Jahres 2021 ausgezeichnet. Foto: Deco & More

Seit fast 20 Jahren kennt man in Esslingen Deco & More – Rauminterpreten. Der Name des Handwerkbetriebs ist Programm.















Link kopiert

Inhaber Mario Mayer und seine Frau Nicole bieten den Kunden nicht nur ihre Handwerksleistung als Raumausstatter an, sie interpretieren das Wohnen ganz neu. „Wohnen ist mehr als man mit dem Wort ‚einrichten‘ beschreiben kann“, sagen sie. Es hat viel mit Individualität zu tun. Um diese herzustellen, packen die Mayers und ihr Team all ihr Können und ihre Angebotspalette aus. „Im Mittelpunkt steht immer der zufriedene Kunde und eine perfekte individuelle Lösung“, sagen die Unternehmer.

Für ihr Engagement wurden sie vom Branchenmagazin Heimtex-Star zum Fachhändler des Jahres 2021 ausgezeichnet.

Wohnraumberatung – ganz individuell

Ganzheitliche Einrichtungskonzepte stehen im Mittelpunkt der Wohnraumberatung, die Nicole Mayer anbietet. Mit viel Begeisterung entwickelt sie gemeinsam mit den Kunden Einrichtungskonzepte, die zur Persönlichkeit sowie den individuellen Vorstellungen passen. Um die Kunden von der Planung bis zum Kauf zu beraten, haben die Mayers auch Möbel und Interieur in ihrem Ladengeschäft ausgestellt.

Gardinen – nicht von der Stange

Einzigartige Stücke verlassen das Atelier von Deco & More. Gardinen und Vorhänge werden nach Maß gefertigt. Selbstverständlich aus Stoffen nach Wahl. Mit viel Kreativität und der Liebe zum Detail verwirklichen die Raumausstatter individuelle Einrichtungsideen. Dazu zählt auch die Wahl der Vorhangstange oder -aufhängung. Um das Ergebnis perfekt werden zu lassen, näht das Team noch passende Kissen.

Polster – auch aus der eigenen Werkstatt

Der Bezug des geliebten Sofas ist abgewetzt? Das Polster der Eckbank abgenutzt? Für Mario Mayer kein Problem. In der eigenen Werkstatt werden Lieblingsstücke wieder aufgepolstert, frisch bezogen und erstrahlen so in neuem Glanz.

Nach ganz individuellen Wünschen werden neue Sitzmöbel zusammengestellt. Länge, Breite, Tiefe des Sofas, die Art der Armlehne und die Härte der Polsterung kann man im Ladengeschäft von Deco & More ausprobieren. Zu Stil und Stoffen gibt es eine umfassende Beratung. Eingekauft werden die neuen Möbelstücke von kleinen, hochwertigen Lieferanten – allesamt „Made in Germany“.

Teppiche & Bodenbeläge – immer eine gute Basis

Wenn es wohnlich werden soll, darf in vielen Fällen der Teppich nicht fehlen. Für Wärme und Geborgenheit stehen die Teppichböden, die von den Raumausstattern fachgerecht verlegt werden. Außerdem sorgen sie für zusätzliche Schalldämmung. Der Auswahl sind auch hier kaum Grenzen gesetzt: Velours oder Schlinge, Hoch- oder Niedrigflor, Schurwolle, Seide, Bambus, Sisal, Hanf oder Papier.

Positive Eigenschaften schreiben die Fachleute den Böden zu: Feinstaub-Bindung, Klimaregulierung, gelenkschonende Wirkung und Energieeinsparung.

Wer lieber auf Designböden setzt, ist auch hier bei Deco & More richtig: Das Spektrum reicht von Eichendesigns bis zu ungewöhnlichen Holzimitaten wie Tanne. Für vielfältige Verlegearten haben die Raumausstatter einen geschulten Blick. Ebenso ist die moderne Gestaltung mit Steindesign-Böden möglich.

Möbel, Leuchten & Interieur – damit es perfekt wird

Das Augenmerk liegt auf Wohnlichkeit, deshalb bietet Deco & More eine große Auswahl an modernen und zugleich bequemen Möbeln an. Tische, Stühle, Sofas, Sessel, Garderoben, Sideboards, Spiegel, Lampen und Betten – alles ist aufeinander abgestimmt. Nur so ist auch eine einheitliche Wohnberatung möglich.

Für Stimmung in den vier Wänden sorgen Lichtquellen aller Art. Im Leuchtenstudio kann man sich Anregungen holen. Um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen planen und entwickeln die Raumausstatter Licht nach räumlichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben.

Sonnenschutz – sieht nur blendend aus

Egal, ob Sommer oder Winter: So sehr man die Sonne liebt, manchmal stört und blendet sie. Mit neuen Sonnen- und Sichtschutzsystemen kommen Plissees, Flächenvorhänge, Jalousien und Rollos gut zur Geltung, passen sich dem Wohnraum an und sind einfach zu handhaben. Auch für Giebel, Dreiecksfenster oder Wintergärten gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Rollo- und Raffsysteme sind inzwischen sogar elektronisch über Funk oder Akku bedienbar.

Insektenschutz – nützlich und unauffällig

Insekten, Pollen, Laub und Kleintiere im Haus? Das gehört der Vergangenheit an, wenn man Fenster und Balkontüren mit einem Insektenschutz ausstattet. Maßgefertigte Spannrahmen, Pendel- oder Drehrahmen lassen sich flexibel einbauen und leicht reinigen, zudem fügen sie sich gut ins Gesamtbild ein. Gleichzeitig haben Fliegen, Mücken, Bienen & Co. keine Chance mehr.