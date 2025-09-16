Einradsport: RCO-Teams überzeugen in Aach

1 Das RCO-Sextett, von links: Amelie Gölz, Marleen Aeckerle, Madeline Schuler, Vivien Schuler, Kaja Demuth und Jenny Schäfer. Foto: Anja Aeckerle

Die Sportlerinnen des RC Oberesslingen qualifizieren sich mit Top-Leistungen für die deutschen Meisterschaften im Einradsport der Elite.











Die Athletinnen des RC Oberesslingen feierten einen erfolgreichen Tag beim Bundespokal und Halbfinale um die deutschen Meisterschaften im Einradsport der Elite in Aach. Mit Top-Leistungen qualifizierten sich die RCO-Teams für die nationalen Titelkämpfe, die am Freitag, 17. Oktober, sowie Samstag, 18. Oktober, in Lübbecke über die Bühne gehen werden. Nur die Teams des Gastgeber aus Aach verhinderten den Finaleinzug um den begehrten Bundespokal. Und es zeichnete sich schon ab, dass beide Vereine zu den möglichen Anwärtern auf die DM-Medaillen gehören werden.