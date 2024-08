Einparkunfall in Kirchheim: Ermittlung nicht nur gegen Verursacher

Einparkunfall in Kirchheim

Wegen eines Parkunfalls werden Polizisten zu einem Schnellrestaurant in Kirchheim (Kreis Esslingen) gerufen. Sie stellen fest, dass der Verursacher mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Die Ermittlungen richten sich aber auch gegen eine 31-Jährige.











Nach einem Einparkunfall ermittelt die Polizei gegen einen 28-Jährigen und eine 31-Jährige. Dem Bericht zufolge war der Mann am Samstag gegen 20.10 Uhr von Zeugen beobachtet worden, als er auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Kirchheim mehrfach rangierte, um rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Das misslang, der 28-Jährige streifte mit dem Wagen ein geparktes Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro.

31-Jährige gibt sich als Fahrerin aus

Allerdings stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 28-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und weiterer Betäubungsmittel stand. Zudem hatte er laut Polizei keine Fahrerlaubnis. Die 31 Jahre alte Halterin des Unfallautos hat dem Bericht zufolge zunächst behauptet, sie sei gefahren. Auch gegen sie seien Ermittlungen eingeleitet worden.