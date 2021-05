1 In der Aldi-Filiale in Weilimdorf haben die Einkaufswagen einen speziellen Diebstahlschutz. Foto: Tom Bloch

Eine technische Raffinesse verhindert, dass Kunden mit dem Einkaufswagen das Aldi-Grundstück in Stuttgart-Weilimdorf verlassen können. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Doch das nervt so manchen Kunden.

Stuttgart - Ja, gibt’s denn so was! Die Frau zerrt und rüttelt wie wild am Einkaufswagen. Gerade hat sie ihn noch problemlos durch den Supermarkt geschoben, doch auf einmal mag das Gefährt weder vor- noch zurückrollen. Dabei wollte sie ihre Einkäufe nur bis zum Auto bringen, das sie an der Straße geparkt hat. Was nun?