1 Der Musiker Benjamin Bauer und der Theatermann Nico Reyes traten auf einer der beiden Aktionsflächen auf. Foto: Roberto Bulgrin

Auf zwei Aktionsflächen in der Esslinger Altstadt können Straßenkünstler, Musiker, Schulklassen oder Kindergartengruppen ihr Können zeigen.















Mit einem offenen Visier möchte die Stadt Esslingen an einer Aufwertung der Ritterstraße in der Altstadt arbeiten. In der wichtigen Straße mit Amtsgericht, Technischem Rathaus, Württembergischer Landesbühne, Dienstleistern und vielen Geschäften sollen Aktionsflächen für Action und Aktionen sorgen. Straßenkünstler, Musiker, Schauspieler, Akrobaten, Gruppen oder Vereine können laut City- Manager Thomas Müller nach einer Voranmeldung ihr Können zeigen.