Einkaufssonntag am 9. November: Shoppen, spielen, stöbern – Esslinger Herbst lockt in die Innenstadt

1 Dekoratives, Nützliches oder Schnäppchen: Beim Esslinger Herbst gibt es viel zu entdecken. Foto: Roberto Bulgrin

Von wegen grauer November. Am 9. November lockt der Esslinger Herbst mit geöffneten Geschäften und buntem Markttreiben in die historische Altstadt.











Link kopiert

Der Esslinger Herbst steht vor der Tür: Am Sonntag, 9. November, laden Händler, Gastronomen und Marktbeschicker mit einem bunten Herbstmarkt, dem Heiges-Spieleparadies sowie einem Einkaufssonntag in die Esslinger Innenstadt ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Markttreiben freuen, bei dem zahlreiche regionale Produkte, kunsthandwerkliche Erzeugnisse und kulinarische Köstlichkeiten angeboten werden.

Der traditionelle Flohmarkt lädt alle Schnäppchenjäger und Sammler zudem ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Egal ob antike Möbel, alte Bücher oder kunsthandwerkliche Unikate – in Esslingen ist für jeden etwas dabei. Aufgrund des Zufahrtschutzes wird der Teil des Herbstmarktes, der sonst auf dem Blarerplatz und der Strohstraße stattfindet, auf den Kleinen Markt hinter dem Neuen Rathaus verlegt.

Die beiden Marktbereiche haben am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Esslinger Fachgeschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Ob Mode, Dekoration oder die ersten Weihnachtsgeschenke – in dieser Zeit können Besucherinnen und Besucher die neuesten Trends und herbstlichen Angebote entdecken.

Beim Heiges-Spieleparadies kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Foto: Roberto Bulgrin

Esslinger Herbst mit Spieleparadies und Streetfood-Ständen

Geschicklichkeit und Spaß verspricht das Heige Spieleparadies und lädt Jung und Junggebliebene von elf bis 17 Uhr auf dem Hafenmarkt zum Spielen und Bauen ein. Unter den bunten Zelten können Kinder ihre Fähigkeiten an zahlreichen Geschicklichkeitsspielen aus Holz unter Beweis stellen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Für das leibliche Wohl ist mit kulinarischen Köstlichkeiten gesorgt, die sowohl in der lokalen Gastronomie als auch an verschiedenen Streetfood-Ständen angeboten werden.

In einer Mitteilung rät das Esslinger Citymanagement dazu, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen. Die Parkhäuser sind geöffnet und anfahrbar. Am Sonntag ist die Zufahrt zum Marktplatz nur für Personen mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Die Anwohner werden vorab informiert.

Auf dem Marktplatz finden aufgrund der aktuellen Baustelle keine Aktionen statt. Stände befinden sich entlang der St.-Dionys-Kirche. Die Schlienz-Reisemesse, die normalerweise zum Esslinger Herbst stattfindet, muss in diesem Jahr aufgrund der Baustelle am Marktplatz und der vorübergehenden Belegung des Alten Rathauses durch das Bürgeramt pausieren.