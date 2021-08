1 Diese Damen haben sich von dem Wetter nicht die Sektlaune verderben lassen. Foto: Philipp Braitinger

Der langen Einkaufsnacht in Plochingen setzt ein Platzregen fast ein vorzeitiges Ende. Viele Händler harren trotzdem aus. Sie sehen die Aktion des Stadtmarketings als Chance, wieder mehr Nähe zu ihren Kunden zu bekommen.

Plochingen - Es hätte ein entspannter Sommerabend werden können. Die Geschäfte in der Plochinger Innenstadt boten am Freitag bis 21.30 Uhr zahlreiche Sonderaktionen an. Liegestühle des Stadtmarketings luden zum Verweilen im Freien ein. Auf dem Marktplatz war für musikalische Unterhaltung gesorgt, Gastronomen boten Getränke auf Außensitzplätzen an. Vor der Metzgerei Schneider brutzelten die Würste zum Mitnehmen auf dem Grill. Doch dann ging es los: Um kurz vor 20 Uhr ergoss sich ein kurzer, aber heftiger Regen über Plochingen. Danach kam der Abend nicht mehr so richtig in Schwung.