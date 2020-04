1 Vorstandsvorsitzender Burkhard Wittmacher (rechts) und Personalratsvorsitzender Albert Dorner (links) überreichten den Spendenscheck an Tanja Herbrik und Vorstandsvorsitzenden Dekan Michael Waldmann vom Kreisdiakonieverband sowie Sven Jaissle von der Caritas Fils-Neckar-Alb. Foto: oh

Die Tafelläden im Kreis Esslingen unternehmen große Anstrengungen trotz der Corona-Epidemie weiterhin Bedürftige zu unterstützen und bitten um Spenden.

Esslingen - Geschäftsführer der Tafelläden und Sozialdezernentin appellieren an die Solidarität der Menschen und bitten um Spenden. Die Träger, der Kreisdiakonieverband, die Caritas Fils-Neckar-Alb, das DRK und der Landkreis, unternehmen große Anstrengungen, trotz der Corona-Epidemie weiterhin Bedürftige, die von Sozialleistungen oder einer geringen Rente leben, mit gespendeten günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Einkaufen darf nur, wer eine Kundenkarte hat.

Neue Kundenkarten werden zurzeit nicht ausgestellt, allerdings ist der Berechtigungsnachweis durch ein vereinfachtes Verfahren möglich. Der Schutz der Mitarbeiter und Kunden steht an oberster Stelle, dazu werden Vorkehrungen getroffen. Das hat an manchen Standorten vorübergehend zu einer Schließung geführt. Lebensmittel werden in Tüten verpackt verkauft und nicht mehr einzeln. Teilweise wird die Ware außerhalb des Ladens ausgegeben. Die Ehrenamtlichen bleiben zu Hause, hauptamtliche Kräfte werden aus anderen Bereichen herangezogen. Hamsterkäufe sind nicht möglich.

Um auch Menschen zu versorgen, die in Quarantäne sind, will der Kreisdiakonieverband einen Lieferdienst aufbauen, der die Waren an der Haustür übergibt. Dabei sollen auch Gespräche über Sorgen und Nöte zustande kommen, die in Zeiten der sozialen Vereinzelung oft dringend nötig sind. Wie im Tafelladen können die Kundinnen und Kunden dann auf weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote hingewiesen werden, zusätzlicher Unterstützungsbedarf könne dann an entsprechende Stellen weitergeleitet werden, erklärt Eberhard Haußmann, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbands. „Der Haustürplausch vermittelt auch Verlässlichkeit und Nähe und hilft Ängste abzubauen.“ Zudem soll über Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgeklärt und es sollen entsprechende Flyer verteilt werden.

Normalerweise geben die Tafeln Lebensmittel weiter, die qualitativ gut sind, aber im Handel nicht mehr verkauft, sondern vernichtet werden. „Tafeln sind ein Seismograf der Gesellschaft“, sagt Katharina Kiewel, Sozialdezernentin des Landkreises Esslingen. Der Handel decke derzeit die gestiegene Nachfrage, für die Tafeln bleibe weniger übrig als sonst. Sie benötigten dringend Spenden. Insbesondere Reis, Nudeln, Molkereiprodukte und Mehl seien gefragt. Die Tafelläden nehmen auch gerne Privatspenden an. Die Sozialdezernentin ruft dazu auf, ein solidarisches Zeichen zu setzen. Wie die Träger der Tafeln appelliert sie an die Bevölkerung, beim Einkaufen günstige Waren für diejenigen im Regal zu lassen, die am Existenzminimum leben und sich teure Waren nicht leisten können. Dies sei ein Akt der Nächstenliebe. Die Belegschaft der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat den Tafelläden 10 000 Euro gespendet. Das Geld kam durch den Verzicht auf Mitarbeitergeschenke zusammen.

Spendenkonto für die Tafeln: Kreisdiakonieverband Esslingen, KSK Esslingen-Nürtingen, IBAN: DE12 6115 0020 0101 6731 85; Stichwort: Fildertafel Coronahilfe.