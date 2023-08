1 Immer geöffnet: der Supermarkt im Stuttgarter Flughafen Foto: Flughafen Stuttgart GmbH

Am Stuttgarter Flughafen können Kunden nun 24 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche Lebensmittel einkaufen. Die Zahl solcher Selbstbedienungsläden steigt. Aber es gibt auch Widerstand.















Rund um die Uhr ist jetzt auch ein Supermarkt am Stuttgarter Flughafen geöffnet. „Wer also vom Mitternachtshunger überrascht wird und vor seinem leeren Kühlschrank steht, findet im Airport-Markt Abhilfe“, freut sich die Betreibergesellschaft. Der Laden hat dank Digitalisierung täglich 24 Stunden geöffnet, Personal ist in der Nacht nicht anwesend. Zwischen 22 und 6 Uhr haben die Kunden über ein Lesegerät mit Hilfe ihrer Bank- oder Kreditkarte oder ihrem digitalen Wallet Zutritt. „Wer seine gewünschten Einkäufe zusammen hat, darf sie an einer Self-Check-Out-Kasse scannen und bargeldlos bezahlen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Kunde übernimmt also auch die Funktion des Kassierers. Es ist der erste Laden dieser Art einer großen Handelskette in der Stadt. Kleinere Anbieter sind schon längst am Start.