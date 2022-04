8 Der Osterhase wartet auf Kundschaft beim „Plochinger Frühling“. Foto: Andreas Kaier

Eigentlich hätte mit dem „Plochinger Frühling“ so kurz vor dem Osterfest der Lenz eingeläutet werden sollen. Doch dann spielte am Sonntag das Wetter nicht mit. Anstatt frühlingshafter Temperaturen und herrlichem Sonnenschein, wie am Wochenende zuvor, hatten es die Besucherinnen und Besucher in der Plochinger Innenstadt mit winterlichen Verhältnissen zu tun. Nur gut, dass an ein oder zwei Stellen heißer Glühwein ausgeschenkt wurde.