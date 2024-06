Einkaufen in Ostfildern: Netto-Markt in Kemnat schließt

1 Baustelle Neue Ortsmitte an der Heumadener Straße in Kemnat. Hier sollen ein Rewe, eine Kita, 16 Wohnungen und eine Demenz-WG entstehen. Foto: Caroline Holowiecki

Mit dem Netto schließt Ende des Monats unerwartet der einzige Einkaufsmarkt im Stadtteil, der Neubau an der Heumadener Straße lässt auf sich warten. Die Pläne für das Gebäude sind nun anders als geplant.











Für Kemnat kommt diese Nachricht einem Bombeneinschlag gleich. Der Netto-Markt an der Ortsdurchfahrt schließt, und das schon sehr bald. Bereits am 29. Juni macht der einzige Einkaufsmarkt im Stadtteil dicht, wie aus einer Mitteilung des Discounters hervorgeht. Eine Modernisierung des Standorts sei nicht möglich, und „der geplante Alternativstandort, der nur wenige Meter vom aktuellen Standort entfernt liegt, wurde an einen Wettbewerber vergeben“. Man habe sich kontinuierlich für diesen alternativen Standort in der Nachbarschaft eingesetzt und bedauere sehr, „dass wir aktuell somit keinen geeigneten Filialstandort in Ostfildern-Kemnat eröffnen können“. Die jetzige Schließung habe keine wirtschaftlichen Gründe, heißt es aus der Netto-Pressestelle.