1 Auf rund 26 000 Quadratmetern finden sich im Marstall 70 Geschäfte. Foto: Andreas Rosar

Das Einkaufscenter in Ludwigsburg bekommt ein neues Geschäft. Der Discounter wirbt mit billigen Preisen und dem Titel „beliebtester Händler des Jahres“.















Das Einkaufszentrum Marstall bekommt ein neues Geschäft. An diesem Donnerstag eröffnet eine Action-Filiale. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Non-Food-Discounter mit Sitz in den Niederlanden. Action bietet nach eigenen Angaben mehr als 6000 Produkte aus Kategorien, die von „Deko“ über „Baumarkt“ und „Multimedia“ bis hin zu „Körperpflege“ und „Spielzeug“ reichen. Eben alles, was der Mensch braucht – oder auch nicht braucht.

50 neue Filialen in einem Jahr geplant

Zuletzt war das 1993 gegründete Unternehmen stark gewachsen. Europaweit hat es mehr als 2100 Filialen, hierzulande sollen in diesem Jahr 50 neu eröffnen. Im Vorfeld des Starts in Ludwigsburg war relativ wenig zu erfahren. Lediglich, dass der Discounter im Marstall eine Fläche von 832 Quadratmetern bespielen wird. Wie und warum Action nun Ludwigsburg als neuen Standort auserkoren hat, darüber machte das Unternehmen keine Angaben. „Mit der Eröffnung in Ludwigsburg setzen wir unseren Expansionskurs fort“, heißt es aus der Presseabteilung. In der Region gibt es bereits Filialen in Stuttgart-Zuffenhausen und in Sindelfingen.

Nach Angaben des Discounters, der auch mit Nachhaltigkeit für sich wirbt, wurde er in diesem Jahr „zum beliebtesten Händler des Jahres“ gewählt. Im Netz finden sich neben vielen guten Rezensionen aber auch immer wieder kritischere Stimmen, die die Märkte etwa als „ramschig“ bezeichnen.