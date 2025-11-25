Einkaufen in Filderstadt: Wie funktioniert das Kassenbon-Gewinnspiel zu Weihnachten?

1 Herbert Köhn, Vorsitzender des DGHI in Filderstadt und Chef des Fachgeschäfts Schweizer in Bonlanden, mit der Glücksbox zum vorweihnachtlichen Weihnachts-Kassenbon-Gewinnspiel. Foto: Caroline Holowiecki

Um den Einzelhandel in Filderstadt zu stärken, arbeiten der DGHI und die städtische Wirtschaftsförderung zusammen. Wie funktioniert das? Und warum ist das für die Ortszentren wichtig?











﻿Diese Aktion soll gleich dreifach einschlagen: Sie soll die Händlerinnen und Händler in Filderstadt glücklich machen, die Kundschaft ebenso, und auch Vereine in der Stadt sollen profitieren. Gemeint ist das vorweihnachtliche Kassenbon-Gewinnspiel, das noch bis zum 7. Dezember läuft. Wer in einem lokalen Geschäft für zehn Euro und mehr einkauft, den Bon an eine Gewinnkarte heftet und alles einreicht, kann Sachpreise gewinnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner können zudem bestimmen, welche Filderstädter Vereine im Advent mit einer Finanzspritze bedacht werden.

Ausgedacht hat sich das Ganze das örtliche Bündnis von Dienstleistung, Gewerbe, Handel und Industrie – kurz DGHI Filderstadt – gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt. Ziel: die Zentren der Filderstädter Stadtteile zu beleben und den Einzelhandel anzukurbeln. Laut Herbert Köhn, dem Chef des Bonländer Fachgeschäfts Schweizer und DGHI-Vorsitzender, tut das auch not. Fakt ist: Der Handel in der Stadt schwächelt seit Jahren, in der Vergangenheit haben Fachgeschäfte geschlossen. Für Herbert Köhn ist klar, was es braucht: attraktiver Ortskerne, mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität. Die Aussage ist nicht neu, und auch der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat sind die Kritikpunkte bekannt. „Es passiert viel zu wenig“, sagt er. Manches lobt er ausdrücklich, etwa den neuen Interimsparkplatz am Rand des Bernhäuser Zentrums. „Der Parkplatz ist innenstadtbelebend.“ Das reiche aber nicht. Es brauche ein umfassendes Stadtmarketingkonzept.

Einkaufen in Filderstadt: Gewinnspiel soll Läden und Vereinen helfen

Die Krux: Das liegt längst vor und zeigt auf, wie das Bewusstsein für den Gesamtstandort gestärkt werden kann, etwa durch Beteiligungsprozesse, wie die Aufenthaltsqualität in den Stadtteilmitten durch Pop-up-Spielplätze, einheitliche Möblierung oder kleine Konzerte steigen könnte oder Einzelhandel und Gastronomie gestärkt werden könnten. Das Konzept war im Juli im Gemeinderat vorgestellt, aber vom Gremium nicht beschlossen worden, da daran Personalstellen geknüpft gewesen wären. Herbert Köhn hofft, dass es bald umgesetzt wird und das nötige Personal kommt.

Der DGHI unternehme seinerseits Anstrengungen, um Filderstadt zu beleben. So findet am 6. Dezember das Bonländer Adventsspiel statt. Der Nikolaus kommt, der Musikverein bewirtet. Am 7. Februar ist zudem die 20. Bonländer Metzelsupp’ in der Uhlberghalle. „Wir tun da schon viel“, sagt Herbert Köhn. Er nimmt aber auch die Kundschaft in die Pflicht. Sie müsse vor Ort einkaufen, um den Handel zu stützen. Er mahnt: „In jedem Geschäft, das heute zumacht, kommt nichts nach.“

Einkaufen in Filderstadt: Alle fünf Teilorte machen mit

Auch das Kassenbon-Gewinnspiel ist neu. Etwas ähnliches gab es zwar 2023 schon mal. Bei „Service hoch 5“ ging es aber um die Belebung der Wochenmärkte. „Wir machen immer ein anderes Thema“, sagt Herbert Köhn. Die neue Aktion sei bei der Kundschaft gut angelaufen, „die Leute sind begeistert, wenn sie etwas für Vereine tun können“. Nahezu alle Geschäfte in der Stadt machten mit und hätten die Teilnahmekarten vorrätig, erklärt er. Alle fünf Ortsteile seien dabei. Für die Verlosung zusammengekommen seien Sachpreise im Gesamtwert von 2000 Euro. Zusätzlich hätten drei Banken insgesamt 5000 Euro gegeben, die von den Gewinnerinnen und Gewinnern an örtliche Vereine ausgeschüttet werden können. Die Preisübergabe findet am 13. Dezember auf dem Plattenhardter Weihnachtsmarkt statt. Herbert Köhn betont: „Die Vereine freuen sich.“