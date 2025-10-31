Traditionsgeschäft in Esslingen: So geht es mit dem Juwelier Brogle weiter

1 Brogle „Am Kronenhof“ wird es weiterhin in Esslingen geben. Foto: Roberto Bulgrin

Das Traditionsgeschäft Brogle aus Esslingen stand vor dem Aus. Im Mai meldete der Juwelier Insolvenz an. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.











Eigentlich hätte der Juweliergeschäft Brogle in diesem Jahr das 80-Jährige feiern können. Es kam aber anders: Es wurde ein schwieriges Jahr. Mitinhaber und Geschäftsführer Florian Hermanns musste mit ansehen, wie sich „ein Lebenswerk“ dem Ende zuneigt. Im Mai meldete Brogle Insolvenz an.

Ein halbes Jahr später ist Licht am Ende des Tunnels: Das alteingesessene Geschäft bleibt Esslingen erhalten, auch der Name, die Mitarbeiter und die Ansprechpartner. Neu ist der Inhaber: Ein Familienunternehmen aus der Region investiert in das Geschäft und wagt den Neustart als „Brogle Selection Europe GmbH“. Um welches Unternehmen es sich handelt, wird nicht öffentlich gemacht. Die Familie, die anonym bleiben will, investierte bislang vornehmlich in Immobilien und die Produktion von medizinischen Geräten.

Mit der Übernahme könne die 80-jährige Firmengeschichte fortgeschrieben werden, sagte der Stuttgarter Insolvenzverwalter Tibor Braun. „Das Ladengeschäft in Esslingen wird auch künftig unverändert fortgeführt. Der erfolgreiche Online-Shop wird für die Kunden weiter ausgebaut. Das den Kunden bekannte Brogle-Team bleibt.“ Den Online-Shop gibt es seit 2012.

Team von Brogle „eminent gekämpft“ in den vergangenen Monaten

Der Geschäftsbetrieb war im gesamten Verlauf des Insolvenzverfahrens uneingeschänkt weiterbetrieben worden. Geschäftsführer bleibt Hermanns. Sandra Brogle verantwortet weiterhin das Marketing und die Eigenmarke „Brogle selection“.

Dass das Traditionsgeschäft am Ende in Esslingen bleibt, sei auch dem rund 20-köpfigen Team zu verdanken, das „eminent gekämpft“ habe in den vergangenen Monaten. „Der partnerschaftliche Umgang mit unseren Kunden wie auch die Beratungsqualität wird fortgeführt und intensiviert“, verspricht Hermann, der sich nun auf das Weihnachtsgeschäft freut. „Rechtzeitig vor Weihnachten werden wir mit dem traditionellen Weihnachtsschreiben unseren besonderen Dank zum Ausdruck bringen.“

Brogle setzt auf Online-Shop und schließt Kölner Filiale

Das neue Unternehmen wird das Ladengeschäft in Esslingen weiterbetreiben. Foto: Roberto Bulgrin

Das Juweliergeschäft wurde 1945 in Esslingen gegründet und an die folgenden Generationen weitergegeben. 2010 übernahmen Sandra Brogle und Florian Hermanns das Geschäft und zogen von 2012 an auch einen Online-Handel auf, der vorrangig in Deutschland, Österreich und der Schweiz Schmuck vertreibt. „Der Online-Shop Brogle.de wird auch in Zukunft einen ganz bedeutenden Stellenwert im Unternehmen haben“, so Hermann. 2018 eröffnete Brogle außerdem eine Filiale in Köln. Diese wird nun geschlossen.

Die Coronapandemie, der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Folgen waren laut Hermanns äußere Faktoren, die das Geschäft mit dem Schmuck zusehends erschwerten. Die Kunden wurden weniger, der Umsatz ging zurück. Nicht mit einem Mal. „Es ist sehr schleichend passiert.“