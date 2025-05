Traditionsgeschäft in Esslingen: Juwelier Brogle meldet Insolvenz an

16 Das Juweliergeschäft Brogle hatte kurz geschlossen, jetzt aber wieder geöffnet. Foto: Johannes M. Fischer

Ein weiteres Traditionsgeschäft in Esslingen steht nach 80 Jahren vor dem Aus. Wie geht es jetzt weiter?











Wieder steht ein Traditionsgeschäft in Esslingen auf der Kippe: Der Juwelier Brogle in der einst angesehenen Straße „Am Kronenhof“ meldete Insolvenz an. Eigentlich hätte in diesem Jahr das 80-Jährige gefeiert werden sollen. Doch nun muss der Mitinhaber und Geschäftsführer Florian Hermanns mit ansehen, wie sich „ein Lebenswerk“ dem Ende zuneigt.