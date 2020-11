1 Die Einkaufslust hält sich in Grenzen. Das Stadtmarketing hält dagegen. Foto: dpa/Christoph Soeder

Wie Esslingen und Ludwigsburg ihre Einzelhändler unterstützen.

Esslingen - Etwas Unangenehmes liegt in der Luft – wie soll es da gelingen, mit warmen Worten angenehme Konsumgefühle zu wecken? Genau so aber ließe sich zurzeit der Job der städtischen Marketing-Gesellschaften und -Abteilungen beschreiben. Kein Zweifel: Die Konsumlaune und der Spaß beim Bummeln hält sich in Grenzen, solange das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist.

Aber Weihnachten steht trotzdem vor der Tür. Also setzt pünktlich zum ersten Advent die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) zusammen mit der City Initiative Esslingen und weiteren Partnern eine Werbekampagne auf. Unter dem Motto „Zusammen halten und Freude schenken“ werben die Initiatoren für den Einkauf vor Ort, um die Kaufkraft im wichtigen Weihnachtsgeschäft an den Standort Esslingen zu binden. Dabei winken die Werbenden mit den Esslinger Stadtgutscheinen. Um darauf aufmerksam zu machen, werden rund 120 City-Light-Plakate im ganzen Stadtgebiet aufgehängt und Anzeigen geschaltet. Die Aktion wird auch in den sozialen Netzwerken auftauchen.

Der OB rührt die Werbetrommel

Schon jetzt rührt Oberbürgermeister Jürgen Zieger die Trommel – verbunden mit einem klaren Unterstützer-Appell „In Esslingen kann man sehr gut einkaufen, auch unter Corona-Bedingungen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt darum, die Esslinger Geschäfte in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.“ Beworben werden die Stadtgutscheine Esslinger City Card und Esslinger Bonus Card. Die City Card ist ein Geschenkgutschein für jedermann. Die Bonus Card richtet sich dagegen direkt an Unternehmen, die ihren Mitarbeitern steuerfreien Sachlohn schenken möchten. Beide Stadtgutscheine sind in über 200 Geschäften und Institutionen in Esslingen einlösbar: Ob Shopping, Gastronomiebesuch, Tanken, Wellness, Kino oder Kultur – „fast alles ist möglich“, meint EST-Geschäftsführer Micheal Metzler.

Über diese Aktion hinaus ist der Versuch spürbar, irgendwie doch noch eine konsumfreundliche Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Weihnachtsbäume vor dem Rathaus, am Bahnhofsplatz und in verschiedenen Ortsteilen, Weihnachtsbeleuchtungen schon in dieser Woche, verschiedene kleinere Aktionen in verschiedenen Straßen, etwa von der Straßengemeinschaft Postmichelplatz, wo in den kommenden Tagen noch einmal 22 Tannenbäume aufgestellt werden sollen – allesamt festlich dekoriert. Auch eine ­Reihe von Geschäften planen Sonderaktionen.

So macht es Ludwigsburg

In Ludwigsburg, aufgrund der Einwohnerzahl und historischen Besonderheiten eine mit Esslingen vergleichbare Stadt in der Region, gibt es ähnliche Bemühungen. Auch hier richtet sich der Fokus auf das regionale Einkaufen. So fährt der Ludwigsburger Innenstadt Verein (LUIS) die Kampagne „Ganz bewusst vor Ort“, um die Kunden aus Ludwigsburg selbst und der angrenzenden Region zu einem Einkauf im lokalen Umfeld zu animieren. Zudem findet auch hier eine Weihnachtsaktion im Zusammenhang mit dem Ludwigsburg-Gutschein statt.

